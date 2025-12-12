KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-6/2025-2026 sayılı karar ile kurula sevk edilen hususlar kurul tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verildi:

1) AKSA Süper Lig’de 05.12.2025 tarihinde Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda 23256 maç numarası ile oynanan Doğan Türk Birliği – Cihangir GSK karşılaşmasında KTFF Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi’nin 12. Fıkrası’na aykırı harekette bulunan Cihangir GSK takımının ve ilgili takımın teknik direktörü 2732 lisans numaralı Ali Oraloğlu Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

05.12.2025 tarihinde Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan Doğan Türk Birliği – Cihangir GSK AKSA Süper Lig müsabakasının ikinci yarısının başlaması için oyun alanına 4 dakika geç çıktığı hakem ve gözlemci raporlarında tespit edilmiştir. Dolayısıyla Cihangir GSK takımının ve ilgili takımın teknik direktörü 2732 lisans numaralı Ali Oraloğlu’nun Disiplin Talimatının 46. Maddesi’nin 12. Fıkrası’nı ihlal ettiğine bulgu yapılır. Bu bulgu ışığında Cihangir GSK takımına Disiplin Talimatının 46. Maddesi’nin 12. Fıkrası uyarınca bir asgari ücret para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi’nin 12. Fıkrası’nı ihlal eden 2732 lisans numaralı Ali Oraloğlu’na ise konu ihlalden dolayı kurul huzuruna ilk defa geldiği göz önünde bulundurulduğu zaman 2732 lisans numaralı Ali Oraloğlu’na ihtar verilmesine oy birliği ile karar verilir.

2) AKSA Süper Lig’de 06.12.2025 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda 23258 maç numarası ile oynanan Yenicami AK – Alsancak Yeşilova SK karşılaşmasında KTFF Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi’nin 12. Fıkrası’na aykırı harekette bulunan Yenicami AK takımı ve ilgili takımın teknik direktörü 1103 lisans numaralı Sedat Devecioğlu Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

06.12.2025 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda 23258 maç numarası ile oynanan Yenicami AK – Alsancak Yeşilova SK karşılaşmasında KTFF tarafından belirlenmiş olan maç başlama saati 14.00’dan önce, en geç 13.55’de sahaya çıkması gerekirken 14.00’da sahaya çıkan Yenicami AK, maçın 3 dakika geç başlamasına sebep olduğu hakem ve gözlemci raporlarında tespit edilmiştir. Dolayısıyla Yenicami AK takımının ve ilgili takımın teknik direktörü 1103 lisans numaralı Sedat Devecioğlu’nun Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi’nin 12. Fıkrası’nı ihlal ettiğine bulgu yapılır. Bu bulgu ışığında Yenicami AK takımına Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi’nin 12. Fıkrası uyarınca bir asgari ücret para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi’nin 12. Fıkrasını ihlal eden 1103 lisans numaralı Sedat Devecioğlu’nun ise konu ihlalden dolayı kurul huzuruna ilk defa geldiği göz önünde bulundurulduğu zaman 1103 lisans numaralı Sedat Devecioğlu’na ihtar verilmesine oy birliği ile karar verilir.