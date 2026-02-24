Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK), motor sporlarında sporcu sağlığı ve güvenliğini uluslararası standartlara taşımayı hedefleyen kapsamlı bir sağlık iş birliği protokolüne imza attı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen törenle yürürlüğe giren protokol, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ile KKTOK Başkanı Tigin Kişmir’in imzalarıyla resmiyet kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi; futbol, cimnastik, avcılık ve kickboks ve muaythai federasyonlarının sağlık sponsorluğunu da üstleniyor.

Motor sporlarında uluslararası sağlık standartları uygulanacak

Protokol kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından, KKTOK’un düzenlediği yarış, antrenman ve sportif etkinliklerde sporculara uluslararası motor sporları güvenlik standartlarına uygun, hızlı ve etkin tıbbi hizmet sunulacak. Etkinliklerde tam donanımlı ambulans ve profesyonel sağlık ekipleri hazır bulunacak; acil müdahaleler pistte yapılacak. Sporcuların tedavileri de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin tam donanımlı altyapısı ve yetkin hekim kadrosu ile gerçekleştirilecek.

Sporcular için kapsamlı sağlık taramaları yapılacak!

KKTOK yöneticileri, çalışanları ve protokol kapsamındaki sporcular; yarış dışındaki sağlık hizmetlerinden de belirlenen oranlarda indirimli yararlanabilecek. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi’nde sunulan diş sağlığı hizmetlerinde de özel indirimler uygulanacak.

Ayrıca, motor sporları lisans süreçlerine uygun olarak sporculara kardiyolojik değerlendirme, nörolojik muayene, görme ve işitme testleri ile laboratuvar tetkiklerini kapsayan sağlık taramaları yapılacak. Bu taramalar FIA lisans kriterleri ile uyumlu şekilde gerçekleştirilecek.

Protokol çerçevesinde hakemler, görevliler ve sporcular için temel ilk yardım, travma ve acil müdahale eğitimleri düzenlenecek. Böylece organizasyonlarda sağlık bilincinin artırılması ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Amacımız; sporcuların sağlığını güvence altına alırken aynı zamanda güvenli, sürdürülebilir ve bilim temelli bir spor ekosistemi oluşturmak.”

Sporu; sağlık, eğitim, bilimsel takip ve altyapı yatırımları ile bütüncül bir gelişim alanı olarak ele aldıklarını vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Farklı branşlarda üstlendiğimiz sağlık sponsorlukları da bu stratejik yaklaşımımızın önemli bir yansımasıdır. Amacımız; sporcuların sağlığını güvence altına alırken aynı zamanda güvenli, sürdürülebilir ve bilim temelli bir spor ekosistemi oluşturmak” ifadesini kullandı.

Motor sporlarının, sağlık ve güvenlik altyapısının da en üst düzeyde olması gereken branşların başında geldiğini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ile imzaladığımız bu kapsamlı iş birliği protokolü, sporcularımızın sağlığını uluslararası standartlarda koruma altına alacak” dedi. Prof. Dr. Günsel, “KKTOK ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, ülkemizde motor sporlarının daha güvenli koşullarda gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyor; sporcularımıza, organizasyon ekiplerine ve tüm paydaşlara sağlıklı, güvenli ve başarılı bir sezon diliyorum” ifadesini kullandı.

Tigin Kişmir: “Sporcularımızın sağlık güvenliği, bu protokol sayesinde kurumsal ve uluslararası standartlarda güvence altına alındı.”

İmzalanan protokolün sporcu sağlığı açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, yarış ve antrenman süreçlerinde sağlık güvenliğinin artık daha güçlü, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapı altında ele alınacağını belirtti. Kişmir, “Yarış ve antrenman dönemlerinde sporcularımızın sağlık güvenliği, bu protokol sayesinde kurumsal ve uluslararası standartlarda güvence altına alınmış olacak” dedi.

Organizasyonlar boyunca KKTOK olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları titizlikle yerine getirdiklerini ifade eden Kişmir, bu sürecin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile kurulan iş birliği sayesinde çok daha sağlam bir zemine oturduğunu söyledi. “Biz, yarış süresince ve organizasyonlarda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi gibi güçlü ve donanımlı bir sağlık kuruluşunun desteği, sporcularımızın güvenliği açısından bize çok daha büyük bir güç katıyor” ifadelerini kullanan Kişmir, bu iş birliğinin yalnızca mevcut organizasyonlar için değil, gelecekte düzenlenecek etkinlikler için de önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.