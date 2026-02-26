Dünya Superbike'ta 2021, 2024 ve 2025'te 3 kez şampiyonluğa ulaşan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu da MotoGP kariyerine yarın Tayland Grand Prix'si antrenmanlarında "merhaba" diyecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun birinci ayağı Tayland Grand Prix'si, 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde Buriram bölgesindeki Uluslararası Chang Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Tayland'da 27 Şubat Cuma günü serbest antrenman seansları, 28 Şubat Cumartesi günü ise önce (TSİ) 06.50'de sıralama turları, ardından (TSİ) 11.00'de 13 turluk sprint yarışı gerçekleştirilecek.

Organizasyonda heyecan, 1 Mart Pazar günü (TSİ) 11.00'de başlayacak 26 turluk ana yarışla zirveye çıkacak.

MOTOGP'NİN EN BAŞARILISI İTALYAN PİLOT GİACOMO AGOSTİNİ

1949 yılında kurulan Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen MotoGP Grand Prix yarışları, sadece yarışlar için özel olarak üretilen, diğer insanların satın alamayacağı, trafiğe çıkması yasak olan motosikletlerle yapılıyor.

Motosiklet Grand Prix yarışları 2002 yılına kadar 500cc, 350cc, 250cc ve 125cc motorlarla yapılırken, 2002 yılında en üst kategori MotoGP adını aldı. MotoGP yarışlarında ise maksimum motor hacmi 1000 cc kullanılıyor.

Yarışlar tarihinde ilk 500cc sınıfı dünya şampiyonasını 1949 yılında İngiliz motosikletçi Leslie Graham kazandı.

Premier sınıfta (500cc) ilk dünya şampiyonluğuna 1966'da ulaşan İtalyan pilot Giacomo Agostini ise grand prix tarihinde 500cc ve 350cc sınıfında 15 şampiyonluk ve 122 yarış galibiyeti ile en başarılı sürücü ünvanıyla tarihe geçti.

1996'da kariyerine başlayan MotoGP efsanesi İtalyan pilot Valentino Rossi ise 125cc, 250cc ve 500cc'de 115 birinciliği ve 9 şampiyonluğuyla döneminin en başarılı ismi olarak anılıyor.

Premier sınıfta (MotoGP ve 500cc) Giacomo Agostini 8 şampiyonlukla rekoru elinde tutarken, Agostini'yi 7'şer şampiyonlukla Valentino Rossi ve İspanyol motosikletçi Marc Marquez takip ediyor.

Pistlere 2021 sezon sonu veda eden Valentino Rossi, premier sınıfta (500cc) 89 yarış birinciliği ile en çok yarış kazanma rekorunu elinde bulunduruyor.