Kuzey Kıbrıs’ta motor sporlarının nabzını tutan NEU Event Park, 2026 sezonuna Gymkhana Challenge’ın ilk ayak yarışlarıyla güçlü bir başlangıç yaptı. Cuma günü gerçekleştirilen antrenmanlarla sezon resmen start alırken, Cumartesi ve Pazar günleri pistte yaşanan rekabet dolu mücadeleler motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Hız, teknik ve adrenalinin ön plana çıktığı hafta sonunda, 2026 sezonunun son derece çekişmeli geçeceğinin ilk sinyalleri verildi.

DRİFT NEU GYMKHANA CHALLENGE 2026’YA REKOR START

Dört ayaktan oluşacak şampiyonanın ilk etabında 74 pilot ve 17 çocuk sporcunun piste çıkmasıyla organizasyon tarihinin en yüksek katılımlarından biri yaşandı. Seyirciler için ücretsiz olarak düzenlenen yarışlarda tribünler dolarken, motor sporları tutkunları hafta sonu boyunca NEU Event Park’tan ayrılmadı.

Gaz pedalına her basıldığında yükselen alkışlar, milimetrik manevralarla kesilen nefesler ve saniyelerle ölçülen farklar, adrenalini zirveye taşıdı. İlk ayakta sergilenen yüksek performans ve yoğun ilgi, 2026 sezonunun son derece çekişmeli geçeceğinin en net göstergesi olurken; rekor katılım, dolu tribünler ve üst düzey rekabet, Drift NEU Gymkhana Challenge’ın artık yalnızca bir yarış değil, bölgenin en güçlü motor sporları organizasyonlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Özellikle genç ve çocuk kategorilerindeki yüksek katılım, sporun geleceği adına güçlü bir mesaj verdi.

Gymkhana Challenge Günün Kazananları

RDW Kategorisi 1. Enver Haskasap 2. Ülkü Erçoban 3. Ahmet Öksüzoğluları

AWD Kategorisi 1. Sami Doğan 2. Zeki Demirdeş 3. Mehmet Kamiloğlu

FWD Kategorisi 1. Ayhan Muratoğlu 2. Kuzey Vaiz 3. Fahri Pakan

Kadınlar Kupası 1. Cemre Günsel Haskasap 2. Ülkü Erçoban 3. Türhan Uzmaner

Gençler Kategorisi 1. Hüseyin Reyhan 2. Kuzey Vaiz 3. Mertkan Benzinci

Mini Cup Kategorisi 1. Ayhan Muratoğlu 2. Ahmet Kuset 3. Hasan Aligüllü BMW

Cup Kategorisi 1. Timur Ufuk İbiş 2. Seyhun Bıkmaz 3. Taner Gerçel

Nissan Cup Kategorisi 1. Ahmet Bağrıaçık 2. Mustafa Kemal Baran 3. Hüseyin Reyhan

Toyota Cup Kategorisi 1. Salih Kanatlı 2. Bartunç Gerçel 3. Naz Adıgüzel