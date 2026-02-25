6 yarışlık Motul North Cyprus 2025 ROK Cup Karting Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından şampiyonlar balosu, 21 Şubat 2026 Cumartesi akşamı, Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel’in konuşmasıyla başlayan tören, teşekkür plaketlerinin takdim edilmesiyle devam etti. Gecede sponsorlara, görevlilere, basına ve takım yetkililerine teşekkür plaketleri Başkan Tigin Güryel ve Asbaşkan Ramadan Uzun tarafından takdim edildi.

Teşekkür konuşmasında Güryel, Başbakan Ünal Üstel’e, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Şenol Sütçü’ye, Sertaç Bozatlı’ya, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu’na, Cemsa Sporting Center Direktörü Mehmet Salih Karalım’a, şampiyona sponsoru Motul North Cyprus Direktörü İbrahim Erbekir’e, Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap’a, Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay’a, damalibayrak.net direktörü Çağın Özılgaz’a, Gelengül Production Direktörü İrfan Gelengül’e, KKOK Başkanı Zeki Topcu’ya ve KKOK Asbaşkanı İrfan Topcu’ya ve SK Karting Academy Direktörü Salih Karalım’a Karting şampiyonasının hayata geçirilebilmesinde yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek anı plaketi takdim etti. Ayrıca Güryel, yarışların organizasyonunu yapan Sertuğ Özyiğit ve ekibine, takım direktörlerine, mekaniklere, sporculara ve ailelerine teşekkür ederek plaketlerini takdim etti.

SK KARTİNG ACADEMY ÜYELERİ SERTİFİKALARINI ALDI

Başkanın konuşmasının ardından SK Karting Academy üyesi 26 sporcu sertifikalarını almak üzere sahneye davet edildi. Karting sporunun geleceği için önemli bir misyon üstlenen SK Karting Academy üyesi sporcular büyük alkış ve takdir topladılar. 2024 yılında kurulan SK Karting Academy toplamda 41 sporcunun gelişimine katkı sağladı. 2025 sezonunda 5 sporcu SK Karting Academy üyesi olarak şampiyonaya katıldı. 2026 sezonunda ise SK Karting Academy 11 sporcu ile pistte yer almayı hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR KUPALARINA KAVUŞTU

Gecenin en önemli anı ise şampiyonların kupalarına kavuşmasıydı. Sezon boyunca mücadele eden 32 sporcunun tamamı tek tek anons edilerek alkışlandı. Geceye katılan sporculara anı plaketi verildi. Mini kategoride Asil Özbahadır şampiyonluk kupasını alırken, Ateş Karalım ikinci, Reşat Altınör üçüncülük kupasını aldı. Junior kategoride Eren Murat Ortaç şampiyonluk kupasına kavuşurken Mustafa Topcu ikincilik kupasını, Su Karalım ise üçüncülük kupasını aldı. Senior kategoride Demir Göksan Şampiyonluk kupasını aldı. Hasan Onalt ikincilik kupasını ve Niyazi Özçınar üçüncülük kupasını aldı. Master kategoride şampiyonluk kupasını Fahri Altınör alırken, Saner Fidan ikinci ve Canay Sakallılar üçüncülük kupasını aldı.