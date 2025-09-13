Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının yedinci yarışı üç günlük programla yapılıyor. Bu sezon 48. kez organize edilen Kuzey Kıbrıs Rallisi, Gülgün Süt Mamulleri sponsorluğunda ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçiriliyor. Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi, 12 Eylül Cuma akşamüzeri yapılan Gönyeli-Yenikent şehir turu ve Yenikent Bulvarı Özel Seyirci Etabı ile başladı. 20 ekibin start aldığı rallide ikinci gün Şirinevler bölgesinde hazırlanan nefes kesen etapla devam etti. 3 kez geçilen Şirinevler Etabı’nda en iyi dereceyi elde ederek liderliği elde etmeyi başaran ekip Volkswagen Polo GTI Rally2 ile yarışan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi oldu. Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Chagla Food&Drink, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Radyo Juke ve Doill’in de katkıları ile gerçekleştirilen yarışın ikinci gününde ikincilik koltuğu Volkswagen Polo GTI Rally2 ile yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisinin olurken, günün üçüncüsü Volkswagen Polo GTI Rally2 ile yarışan Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi oldu.

Pazar günü Yılmazköy, Kanlıköy ve Plümer etapları geçilecek

14 Eylül Pazar günü sırasıyla; Yılmazköy, Kanlıköy ve Plümer etapları ikişer kez geçilecek. Günün ilk etabı Aktepe olarak bilinen Zet Karting Tesisleri’nin kuzey kısmında kalan bölgede hazırlanan 15 kilometrelik Yılmazköy etabı olacak. Ardından yine aynı bölgede ve start noktaları aynı olan 13.50 kilometrelik Kanlıköy Etabı olacak. Yılmazköy etabı 09.53 ve 11.06’da başlayacak. Kanlıköy etabı ise 13.09 ve 14.12’de başlayacak. İki etap da gece kulüpleri arkasında bulunan zıplama noktasından takip edilebilecek. Servis arasının ardından ekipler iki kez art arda Plümer etabını geçecekler. 10.5 kilometrelik Plümer etabı 17.25’de ve 18.18’de başlayacak. Dağyolu köyünden başlayıp Plümer Koruluğu’nda bitecek olan etabın izleme noktası ise Plümer Koruluğu olarak açıklandı. Start ve finiş seremonisinin olduğu gibi servis alanının da Yenikent Bulvarı’nda kurulacağı rallinin ödül töreni 19.00’da başlayacak ve büyük organizasyon dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla sona erecek.

Program

14 Eylül Pazar

Servis C: 09.05

Yılmazköy 1: 09.53

Yılmazköy 2: 11.06

Servis D (Yenikent Bulvarı): 12.06

Kanlıköy 1: 13.09

Kanlıköy 2: 14.12

Servis E (Yenikent Bulvarı): 16.12

Plümer 1: 17.25

Plümer 2: 18.18

Podyum Yenikent: 18.58

Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi 2025 2. Gün Dereceleri: