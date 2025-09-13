Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti.

Karadeniz temsilcisi haftaya topladığı 7 puanla 6'ncı basamakta giriyor. Bir maçı eksik olan Samsunspor, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Hesap.com Antalyaspor ise, 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Akdeniz ekibi topladığı 6 puanla 7'nci basamakta bulunuyor. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17'de başlayacak. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleden konuk Antalyaspor 2-1 galip ayrıldı.

Hesap.com Antalyaspor'a 3 puanı getiren golleri 21. dakikada Soner Dikmen, ve 47. dakikada Dzhikiya kaydetti. Ev sahibi Samsunspor'un tek sayısı ise 52'de Carlo Holse'den geldi.

Bu sonuçla Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz ekibi, bu sezon 3. galibiyetini alarak puanını 9'a çıkardı. Karadeniz ekibi ise ilk yenilgisini yaşadı ve 7 puanda kaldı.

6. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest atışı Abdülkadir Ömür kullandı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Storm'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

17. dakikada Samsunspor'un atağında Makoumbou'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sousa, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleci Julian'ın üzerinden aşırtma vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı son anda defans uzaklaştırdı.

GOL: 21. dakikada misafir takım, 1-0 öne geçti. Antalyaspor'un kazandığı serbest atışı Abdülkadir Ömür kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda direğe çarpan topu Soner Dikmen tamamladı: 1-0.

41. dakikada ev sahibi ekibin atağında Holse'nin sağ çaprazdan ceza sahasına ortaladığı top defanstan sekerek Tomasson'un önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak, direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Hesap.com Antalyaspor, 1-0 önde tamamladı.

GOL: 47. dakikada Antalyaspor 2-0 öne geçti. Misafir takımın kazandığı köşe vuruşunu Safuri kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında defansın uzaklaştıramadığı topu Dzhikiya, yerden sert vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0.

GOL: 52. dakikada Samsunspor farkı 1'e indirdi. Ani gelişen ev sahibi takımın atağında Coulibaly kaleci Julian ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Julian'ın ayağından seken topla buluşan Holse, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-1.

Karşılaşmayı Hesap.com Antalyaspor 2-1 kazandı.