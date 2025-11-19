Basel Holding’in ana sponsorluğunda yapılan ralli şampiyonası 22 Kasım 2025 Cumartesi günü yapılacak yarışla devam ediyor. Sezonun sekizinci rallisi, Omağ-Çağkan Yapı Rallisi adıyla Serdarlı merkezli yapılacak. Start, finiş ve servis alanının da Serdarlı’da olacağı rallide etaplar Serdarlı-Ergenekon ve Gönendere arasındaki alanda hazırlanacak.

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Omağ Development ile Çağkan Yapı İskele Sistemleri Ltd.’in yarış sponsorluğu yanı sıra; Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Polaris, Genpower, Gopro, Limon Fatura Ödeme, Near East Bank, Chagla Food&Drink, Aveon Sigorta, İkas Süpermarket, Chagla Car Care, Doill, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Basel Energy de yarışın hayata geçirilebilmesi için katkı koyuyor.

Omağ-Çağkan Yapı Rallisi, Serdarlı’da cumartesi sabahı 09.30’da başlayacak. 09.50’den itibaren iki kez art arda Ergenekon etabı geçilecek. Servisin ardından 12.15’den itibaren iki kez art arda Serdarlı etabı geçilecek. Yine servis arasının ardından bu kez 14.50’den itibaren Çatoz etabı iki kez art arda geçilecek ve ralli sona erecek. Etapların tümü aynı bölgede hazırlanırken, 6 etapta da meşhur Serdarlı zıplama noktasından geçilecek.

KAYIT LİSTESİ DİKKAT ÇEKİCİ

Kayıt işlemlerinin tamamlandığı organizasyona 23 ekip kayıt yaptırdı. “R5” olarak bilinen araçların olduğu sınıf 2’de toplam 8 ekip mücadele edecek. Sınıf N’de 3 ekip, Sınıf 1’de 5 ekip ve sınıf 4’te 3 ekip mücadele edecek. SSV’lerin olduğu sınıf R’de ise 4 ekip birincilik mücadelesi verecek.

Kayıt Listesi

No Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 SD Motors Fina Rally Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia RS Rally2 2

2 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia RS Rally2 2

3 3 İbrahim Yolcu Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer Evo9 N

4 4 SD Motors Fina Rally Team Sami Doğan Ahmet Akbıçak VW Polo GTI Rally2 2

5 5 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo9 1

6 6 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Ahmet Özerdem Skoda Fabia Rally2 2

7 7 SMD & Damdelen RT İbrahim Damdelen Ahmet Behlül Mitsubishi Lancer Evo9 1

8 8 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo6 1

9 9 Nethouse Rally Team Mehmet Kamiloğlu Hasan Önderol Skoda Fabia Rally2 2

10 10 Bilgimer Rally Team Hüseyin Şüküroğlu Kemal Topçuoğlu VW Polo GTI Rally2 2

11 11 MKB Exchange Rally Team Mustafa Kemal Baran Rasim Çetinkaya Ford Fiesta S2000 2

12 12 Goodyear Racing Team Güner Şevketoğlu Nebil Öneral Mitsubishi Lancer Evo9 N

13 14 Macila Autos Rally Team Göksel Macila Buğra Tabak Skoda Fabia Rally2 2

14 15 Biricik Rally Team Hakan Biricik Mehmet Bayraktar Subaru Impreza 1

15 16 Bilgimer Rally Team Mehmet Kaplan Ümit Koçak Honda Civic 4

16 17 MKB Exchange Rally Team Remzi Hürkol Barış Hürkol Ford Fiesta R2 4

17 18 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Peugeot 206 4

18 19 Bilgimer Rally Team Hüseyin Yarkıner Tonguç Özyıldız Mitsubishi Lancer Evo7 1

19 20 Biricik Rally Team Ahmet Biricik Mustafa Gezer Subaru Forester N

20 21 Beşok Racing Team İlker Beşok Şeref Karaoğlan Canam Maverick R R

21 22 Goodyear Racing Team Tolga Güllü Gökan Bolatçıoğlu Canam Maverick R

22 23 Drift NEU Racing Team Erdaş Uçaner Berke Zeki Canam Maverick R

23 24 Chagla Racing Team Yaz Muratoğlu Tanem Özdenya Canam Maverick R