Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında imzalanan sponsorluk protokolü kapsamında futbolcuların sağlık kontrolleri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin tam donanımlı altyapısı ve yetkin hekim kadrosu ile yapılmaya başlandı.

AKSA Süper Lig’de mücadele eden Çetinkaya TSK ve Küçük Kaymaklı futbolcuları, Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık kontrollerini tamamlarken Dumlupınar SK ve Gençler Birliği, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde sağlık kontrolünden geçti. Lapta, Alsancak Yeşilova ve Esentepe futbolcuları ise Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık kontrollerini tamamladı. Modern sağlık altyapısı ve uzman hekim kadrosu ile gerçekleştirilen sağlık taramaları, futbolcuların bireysel performanslarını geliştirmelerine de destek olacak.

AKSA Süperlig ve AKSA 1. Lig’de müsabakaların başlaması ile birlike 2025-2026 futbol sezonunu boyunca futbolcu ve hakemlerin sağlık kontrolleri, meydana gelebilecek sakatlıkların tedavisi, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin tam donanımlı altyapısı ve yetkin hekim kadrosu ile sağlanmaya devam edecek.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu: “İki güçlü kurumun iş birliği ile kusursuz bir sağlık süreci geçirileceğine olan inancım tamdır”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu başlayan sağlık kontrolleri ile ilgili açıklamalarda bulunarak, futbolcuların ciddi bir taramadan geçirildiğini ve kapsamlı bir teste tabi tutulduğunu ifade etti. Sertoğlu, uzun yıllardır peşinde oldukları bir sağlık anlaşmasına Yakın Doğu Üniversitesi ile vardıklarını ve iki güçlü kurumun işbirliği ile kusursuz bir sağlık süreci geçirileceğine olan inancının tam olduğunu ifade etti. Kulüplerin de varılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunun altını çizen Sertoğlu, “Kulüplerimizin sağlık kontrolleri önceki gün itibariyle başladı. Bu bağlamda onlardan da iyi geri dönüşler alıyoruz. Günde 3 kulübümüz Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde ciddi bir sağlık taramasından geçiyor” diye konuştu.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin güçlü sağlık altyapısı ve akademik birikimi ile sporun her alanında ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile imzaladıkları sponsorluk anlaşması kapsamında futbolcuların Yakın Doğu Oluşumu’nun Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde sağlık kontrollerinden geçmeye başlaması ile ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Hayata geçirdiğimiz sponsorluk protokolünü, sporun geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Sağlık, eğitim ve sporun kesişim noktasında konumlanan bu iş birliği; futbolcularımızın sağlıklı bir şekilde sahada yer almalarına, kulüplerimizin sürdürülebilirliğine ve gençlerimizin akademik gelişimlerine güçlü bir katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Salih Işık: “Futbolun en temel ihtiyaçlarından biri olan sağlık alanında atılan bu adım; futbolun tüm paydaşlarına büyük faydalar sağlayacaktır.”

Oyuncuları bugün Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçen Çetinkaya Türk Spor Kulübü Koordinatörü Salih Işık ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında imzalanan sponsorluk protokolünün ülke futbolu için çok önemli bir adım olduğunu belirtti. Işık, “Futbolun en temel ihtiyaçlarından biri olan sağlık alanında atılan bu adım; futbolun tüm paydaşlarına büyük faydalar sağlayacaktır” dedi. Anlaşmanın kulüpler için maddi açıdan da önemli bir destek niteliği taşıdığının altını çizen Salih Işık, “Günümüz şartlarında finansal sürdürülebilirlik, sporun gelişimi için en az sağlık kadar önemlidir. Dolayısıyla bu protokol, sportif ve ekonomik anlamda Türk futboluna değer katacaktır” ifadelerini kullandı.