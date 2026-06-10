2025 -2026 sezonu antrenörler gelişim seminerinin adı belli oldu. KKTFAD Yönetim kurulu yaptığı toplantıda seminerin adını kurucu üye Tözün Tunalı adına yapma kararı aldı. Ülke sporuna büyük hizmetleri geçen ve Antrenörler Derneği kurucusu olan Tözün Tunalı ile bir görüşme yapan KKTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu ve yöneticiler Hasan Kargılı ile Hişam Tarazi hocaya teşekkürlerini ileterek dernek için verdiği emeklerin taçlanma zamanı olduğunu bildirdiler.

Adının seminere verilmesinden onur duyduğunu belirten Tözün Tunalı Bu düşünceden dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.

Seminer 15,16 17 Haziran tarihlerinde Salamis Bay Conti hotelde yapılacak.