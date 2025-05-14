Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, 2025 yılının başında belirlenen seyrüsfer ücretlerinden dolayı yaşadıkları mağduriyeti paylaşarak bu konudaki sitemlerini dile getirdi.

2025 yılının başında hükümet tarafından oldukça yüksek bir zam yapıldığını belirten vatandaşımız o günlerde gidip aracının seyrüseferini çıkardığını anlatarak “Benim gibi binlerce vatandaş seyrüsefere fazladan para ödedik. Hükümetin yaptığı hatanın bedelini fazla para ödeyen vatandaşlar çekmeye devam ediyor” dedi.

Daha sonra muhalefet partilerinden anayasa mahkemesinde açılan dava ile yapılan zammın geri alındığını söyleyen mağdur vatandaşımız, hükümet tarafından yapılan açıklamada ödeme yapanların mağduriyetinin karşılanacağının açıklandığını belirtti.

Vatandaşımız “Sayın Hükümet yetkilileri seyrüsefere fazladan ödeme yapan vatandaşların paraları ne oldu? Yüce KKTC devleti bu paraları iç mi etti, yoksa başka bir planı mı var?

Aylar geçti bir hatırlatma yapalım dedik...” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.