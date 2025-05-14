Ekonomist Mehmet Saydam, Kanal T'de yayınlanan, Nazar Erişkin'in sunduğu Güne Dair programına konuk oldu.

Siyasetin gündeminin ekonominin hararetini bastırdığına işaret eden Mehmet Saydam, siyasetin üst perdeden konuştuğunu, ekonomiyi yok eden konuların gündem dahi olmadığını söyledi.

Kamuda liyakatin ortadan kalktığından, geçici istihdamlar ile kamu bütçesinin büyütüldüğünden bahseden Saydam, reform bazında 5 yıldır Meclis raflarında bekleyen yasa olduğunu anımsattı ve "O yasa yürürlüğe girmiş olsa kamuya ciddi bir şekilde personel yüklenemeyecek" dedi.

Sadece 1 yıl içerisinde 180'e yakın sözleşmeli personel istihdam edildiğini işaret eden Mehmet Saydam, "Bu eylemler sürdürüldüğü sürece siz hangi sürdürülebilir yapıdan bahsedebilirsiniz ki?" şeklinde konuştu.