“Sevil Berberi” isimli komedi opera, 9 Mayıs Cumartesi günü Lefkoşa'da yeniden sanatseverlerle buluşuyor.

Devlet Opera ve Bale Merkezi'nden verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Mavi Salon’da sahnelenecek G.Rossini’nin 2 perdelik operası saat 20.00'de başlayacak.

Opera, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) iş birliğinde, Cumhurbaşkanlığı’nın ve KKTCDOB iletişim destekçisi Telsim’in desteğiyle sahnelenecek.

Biletler ücretsiz olup www.gisekibris.com⁠ üzerinden temin edilebilir.