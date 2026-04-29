Northernland Group Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt yaptığı basın açıklamasıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat’ın, Meclis kürsüsünde Pera Mackenzie işletmesine ilişkin olarak kullandığı “peşkeş çekiliyor” ifadesini esefle kınayarak, konuyla ilgili detaylı bir bilgilendirme yayınladı.

Bozkurt'un basın bildirisi şöyle:

"Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Fide Kürşat’ın, Meclis kürsüsünde Pera Mackenzie işletmemize ilişkin olarak kullandığı “peşkeş çekiliyor” ifadesini büyük bir üzüntü ve esefle karşılıyor; bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıkça belirtmek isteriz ki; Pera Mackenzie, 2022 yılında İskele Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılmış, şirketimiz söz konusu ihale şartları kapsamında ihaleyi kazanmıştır. Bugün işletme, İskele Belediyesi ile yapılan resmi sözleşme kapsamında, tamamen yasal zeminde ve şeffaf ticari koşullar çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Ülkedeki benzer turizm alanlarının kira koşulları m² bazında değerlendirildiğinde; Pera Mackenzie için şirketimizin ödediği bedelin standartların üzerinde olduğu açıktır. Ayrıca son üç yılda belediyeye toplam 22.378.589,83 TL, yalnızca 2025 yılı içerisinde ise 10.700.559,17 TL ödeme yapılmıştır. Resmi sözleşmeye dayalı ve tüm mali yükümlülüklerini yerine getiren bir yatırım için “peşkeş” ifadesinin kullanılması; en hafif tabirle gerçeklerden kopuk, mesnetsiz ve kabul edilemez bir ithamdır.

Dolayısıyla ortada kamu zararına sebep olan, gizli yürütülen ya da karşılıksız devredilmiş herhangi bir süreç bulunmamaktadır. Aksine bu işletme modeli; belediyeye düzenli gelir sağlayan, bölge ekonomisine katkı sunan, istihdam yaratan ve turizme değer katan yasal bir yatırım sürecidir.

“Peşkeş” kelimesi; bir kamu malının, hakkın ya da değerin usulsüz, haksız veya çıkar ilişkisiyle bir kişi ya da kuruma devredildiği yönünde ağır bir anlam taşımaktadır. Bu nedenle Sayın Fide Kürşat’ın hiçbir somut belgeye, veriye ya da hukuki dayanağa başvurmadan Meclis kürsüsünde bu ifadeyi kullanması, vahim bir sorumsuzluktur.

Sayın Fide Kürşat’ın, milletvekili olduğu bölgeyle ilgili böylesine ağır bir ithamda bulunmadan önce; ihale koşullarını, m² bazında ödenen bedeli, belediyeye sağlanan geliri ve yatırımın bölge ekonomisine katkısını araştırarak konuşması gerekirdi. Temsil ettiği bölge hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan bu açıklama, siyasi sorumlulukla bağdaşmamaktadır.

Bu açıklama; konuya dair bilgi eksikliğini, araştırma zahmetine dahi girilmediğini ve kamuoyu önünde mesnetsiz iddia üretmenin nasıl bir cehalet örneğine dönüşebileceğini açıkça göstermektedir. Doğruluğu araştırılmadan ortaya atılan bu tür iddiaların, sokak ağzını ve mahalle dedikodusunu andıran bir üslupla dile getirilmesi; Meclis kürsüsünün ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır.

Bugün Pera Mackenzie’de ortaya çıkan değer, yalnızca bir işletmenin ticari faaliyeti değildir. Bu değer; çalışanlarımızın emeği, bölge esnafının katkısı, tedarikçilerimizin desteği, belediyeye sağlanan düzenli gelir, yerel ekonominin canlılığı ve turizmin gelişimiyle büyüyen ortak bir kazanımdır.

Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da faaliyetlerimizi yasal zeminde, şeffaflık ilkesiyle ve kamu yararını gözeten bir anlayışla sürdürmeye devam edeceğiz.

Ancak bilinmelidir ki; şirketimizin, markalarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın itibarını hedef alan asılsız, mesnetsiz ve maksatlı iddialar karşısında sessiz kalmayacağız. Kamuoyunu yanıltan, gerçekleri çarpıtan ve yatırımcıyı haksız şekilde töhmet altında bırakan bu açıklamayı bir kez daha kınıyor; tüm hukuki ve kurumsal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Yerli yatırımcıyı hedef göstererek bu ülkeye hizmet edilmez.

İstihdam sağlayan, belediyeye düzenli gelir kazandıran, vergi ödeyen ve turizme değer katan yatırımları itibarsızlaştırmak; ne kamu yararına ne de ülke ekonomisine hizmet eder."