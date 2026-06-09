Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) öğrencileri, mezunları ve ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Turan Aksoy’un eserlerini bir araya getiren “DISCONNECT” sergisi, İstanbul’da sanatseverlerle buluştu.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’daki Mine Sanat Galerisi DENEYSEL’de açılan sergi, farklı geçmişlerin, deneyimlerin ve bakış açılarının kesişiminden doğan çok sesli bir karşılaşma alanı sunuyor.

Farklı ülkelerden 15 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide, Turan Aksoy’un yanı sıra Tasiia Staforova, Nina Nazarova, Buse Nur Çeft, Nafiseh Hadi, Saba Khaledi Far, Ada Fecriye Terzi, Sofia Kılıç, Bejan Shamsov, Maye Onan, Anna Bakaeva, Ali Ghorbani, Elin Yurtdaş, Tual Zeyin ve Mehveş Beyidoğlu’nun çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

“DISCONNECT” sergisi, 27 Haziran’a kadar, pazar ve pazartesi günleri hariç 11.00-19.00 saatleri arasında İstanbul Kadıköy’deki Mine Sanat Galerisi DENEYSEL’de ziyaret edilebilecek. Sergi hakkında bilgi almak isteyenler 0536 553 50 66 numaralı telefondan galeriye ulaşabilecek.