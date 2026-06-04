22'nci Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen “Büyük Romulus” oyunu Gazimağusa’da tiyatroseverlerle buluştu.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen festival kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı oyun dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelendi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, oyunu Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bazı milletvekilleri ve sanatseverler izlerken, Uluçay İstanbul Devlet Tiyatrosu ekibine çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundu.