“Kıbrıs: Bölünmüş Ada” (Cyprus: Divided Island) adlı belgesel, yarın akşam saat 19.00'da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) binasında gösterilecek.

KKTC’de ilke kez gösterilecek belgesel ücretsiz izlenebilecek. Gösterimde yer ayırtmak için “https://www.eventbrite.es/e/exclusive-screening-of-cyprus-the-divided-island-tickets-1990323284522?aff=oddtdtcreator” adresindeki formun doldurulması gerekiyor.

İspanyol Nuuk TV yapımı, gazeteci David Castillo’nun yönettiği “Kıbrıs: Bölünmüş Ada" belgeseli, adadaki 60 yılı aşan siyasi bölünmeyi, çatışmaları ve ada halklarının anı, duygu ve düşüncelerini konu alıyor.

Kıbrıs’ta ve Kıbrıs dışında yaşayan Kıbrıslı Türk ve Rum ile röportajlar ve tarihi görüntülerle hazırlanan belgeselde, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, bazı üst düzey siyasiler yanında BM Genel Sekreteri’nin eski Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart da yer alıyor.

Belgeselin ilk versiyonunun 22 Eylül 2025’te Ledra Palace Otel'de gösterilmesi ardından bazı eklemelerle oluşturulan yeni versiyonu geçen ay Kıbrıs (Rum) Gazeteciler Sendikası binasında izleyiciyle buluşmuştu.



