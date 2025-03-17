Pazar günü sakin seyrederken tüm ülkeyi şoka sokacak haber Girne'den geldi. Ünlü iş adamı Hayatị Özok Girne'de geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Girne'de dün meydana gelen trafik kazasında ülkemizin tanınmış iş insanlarından Hyundai bayi direktörü 59 yaşındaki Hayati Özok hayatını kaybetti, Özok’un 15 yaşındaki ikiz çocukları yaralandı.

Kaza dün saat 13.45 sıralarında Osman Örek Caddesi üzerinde meydana geldi.

Hayati Özok, yönetimindeki Nissan Skyline marka plakasız spor araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırım taşlarına çarptıktan sonra yoluna devam edip bir ikametgahı çevreleyen taş duvara çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü 59 yaşındaki Hayati Özok olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Hayati Özok’un ikiz çocukları 15 yaşındaki Ada Özok ve 15 yaşındaki Deniz Özok kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantaoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.