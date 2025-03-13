KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Lefke- Mağusa Türk Gücü maçı ile ilgili Polis Genel Müdürlüğü’nden talep edilen şike soruşturmasının tamamlandığını belirterek polisin bu maçta şikeyle ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığını yazılı olarak bildirdiğini açıkladı.

Sertoğlu’nun bununla ilgili açıklaması ise şöyle:

“Ayrıca bir süre önce Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) Lefke Türk Spor Kulübü – Mağusa Türk Gücü AKSA Süper Lig karşılaşması ile ilgili resmi bir yazı yazılmış ve bu konudaki cevap da PGM tarafından tarafımıza bugün itibariyle bildirilmiştir. PGM’ye yazmış olduğumuz yazıda söz konusu karşılaşma ile ilgili soruşturmanın ne aşamada olduğunu ve herhangi bir şike bulgusuna rastlanıp rastlanmadığına yönelik bilgilendirme talep etmekle birlikte, PGM de tarafımıza soruşturmanın tamamlandığını ve şike ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığını yazılı olarak bildirmiştir.”