Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Değrmenlk Spor Kulübü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sertoğlu, şike sürecindeki disiplin yargılamasından bağımsız olarak KTFF Yönetim Kurulu’nun, Değirmenlik’in üyeliğinin askıya alınması ve Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı uyarınca alınması gereken kararlarla ilgili 17 Mart pazartesi günü toplanarak konuyu değerlendireceklerini belirtti. Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) Lefke ile Mağusa Türk Gücü lig karşılaşması ile yazı yazıldığını, cevabın bugün taraarına bildirildiğini belirten Sertoğlu, PGM’nin soruşturmayı tamamlandığını ve şike ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığını kendilerine belirttiğini açıkladı.

Sertoğlu’nun Değirmenlik ile ilgili açıklaması şöyle:

“Spor kamuoyuna,

Uzun bir süredir Değirmenlik Spor Kulübü ile ilgili spor kamuoyunu meşgul eden olaylar herkesin malumu olmakla birlikte daha önce de belirttiğimiz gibi süreç üç ana başlıkta toplanmaktadır. Disiplin yargılaması hukuki olarak uzun bir süreç olacağından bundan bağımsız olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu diğer hususlarla ilgili (Değirmenlik Spor Kulübü’nün üyeliğinin askıya alınması ve Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı Madde 14 uyarınca alınması gereken kararlar) 17 Mart 2025 Pazartesi günü toplanarak bu konuları değerlendirmeye alacaktır.”