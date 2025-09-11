Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından organize edilen Yaz Semineri Girne Acapulco Hotel’de gerçekleşiyor. Organizasyonun resmi açılışı dün yapılırken Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Abdullah Özsusuzlu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Hakan Muhtaroğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu eski MHK Üyesi Ahmet Erdoğan açılışta birer konuşma yaparak yeni sezon için hakemlere başarılar diledi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı konuşmada 2010’dan 2025’e geldiklerini ve zamanın su gibi aktığını ifade ederek sözlerine başladı. Sertoğlu, “Hakemlik başlar biter, gençler alttan gelir tecrübeli arkadaşlarımız da birer birer misyonunu tamamlar. Bu iş her zaman böyledir. Merağı olan tecrübeli kardeşlerimiz de farklı alanlarda bizlere hizmet etmeye, futbolumuza hizmet etmeye devam eder.” diye konuşurken, sezonu Süper Kupa ile açacaklarını ve hakemlere olan güveninin tam olduğunu belirtti.

“KAZANAN HAKKIYLA KAZANSIN, KAYBEDEN HAKKIYLA KAYBETSİN, BAŞKA DA BİR İSTEĞİM YOK”

Hakemlerin geçen sezonu çok iyi bir noktada tamamladığını ifade eden Sertoğlu, “Çok zorlu bir sezon, çok zorlu karşılaşmalar bizi bekler. Bizim KTFF olarak tek beklentimiz vardır. Hep yanınızdayız ve olmaya devam edeceğiz. Adaletli olmanızı isterim, başka da bir şey istemem. Kazanan hakkıyla kazansın, kaybeden de hakkıyla kaybetsin. Gerisi beni hiç ilgilendirmez.” dedi. Hakemlerin eğitimlerine, teknik ekipmanlarına ve giyim kuşamına büyük önem verdiklerini kaydeden Sertoğlu, “Hakemlerimiz bu sezon Puma giyecek. Forması, eşofmanı, yağmurluğu, çantası, t-shirtü, şortu ve ayakkabısı dahil hakemlerimizi tamamen Puma markası ile giydireceğiz. Bu ben hakem olsam beni çok motive ederdi. Umarım sizleri de motive eder ve size şans getirir.”dedi. Başkan Sertoğlu, yeni Süper Lig Hakemi klasmanına yükselen arkadaşlar olduğunu ve onlara güvendiklerini ifade ederek, “Onlar da maç alacaklar, şans bulacaklar. Ama önemli olan maç almak değil, aldığın maçın hakkını vermektir.”dedi.

“TOPLUM OLARAK BİRLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VARDIR”

Sertoğlu, “Toplum olarak birleşmeye bir olmaya ihtiyacımız vardır. Sağcısı, solcusu ortası hep birlikte olmak zorundayız. Birbirimize saygı duymayı öğrenmeliyiz.” diyerek sözlerini noktaladı.