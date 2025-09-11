Cypri-Cola Co. Ltd. (EVSU) ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen “Şevki Barutçu Eğitim Desteği” ile bu yıl 32 öğrenciye katkı sağlandı.

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün imzalanan protokolle bu yıl ilk kez verilen destek kapsamında 20 ilkokul, 6 ortaokul ve 6 lise öğrencisine katkı yapıldı.

Cypri-Cola Co. Ltd. (EVSU) Direktörü Ahmet Gürtuna, eğitim desteğiyle ilgili yaptığı açıklamada, K. T. Eğitim Vakfı Genel Müdürü olarak 12 yıl görev alan ve kurum olarak uzun yıllar birlikte projeler geliştirdikleri Şevki Barutçu’nun adını yaşatırken, eğitime destek olmanın önemine vurgu yaptı.

K. T. Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs de, projenin Şevki Barutçu’nun eğitime katkılarının devamını sağlayacağını ve Barutçu’nun önem verdiği Doku Kitabevi’ne destek olacağını belirtti. Örs, fikri ortaya koyan, projeye sponsor olan ve her aşamasıyla ilgilenen Cypri-Cola Co. Ltd. (EVSU)’ya Vakıf adına teşekkür etti.