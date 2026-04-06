Mesarya, Lefkoşa’da güldü
Mesarya, Lefkoşa’da güldü
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Kupası yarı final kura çekimi öncesi lig statüleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıl genel kurulda hayata geçirileceği belirtilen Süper Lig'de sezonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar arasında oynatılacak Şampiyonluk Grubunun 2026-2027 sezonundan itibaren organize edileceğini vurgulayan Sertoğlu, ligde toplanan puanların bölünmeden gruba taşınacağını söyledi.

Çift devreli, deplasmanlı uygulanacak Şampiyonluk Grubunda takımların 6 maç sonunda sıralaması belirlenmiş olacak.

Süper Lig'de play outta mücadele edecek takımlar da gelecek sezondan itibaren ligdeki puanlarını bölünmeden taşıyarak, çift devreli, deplasmanlı maçlar sonunda ligde tutunmaya çalışacaklar.