Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Kupası yarı final kura çekimi öncesi lig statüleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıl genel kurulda hayata geçirileceği belirtilen Süper Lig'de sezonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar arasında oynatılacak Şampiyonluk Grubunun 2026-2027 sezonundan itibaren organize edileceğini vurgulayan Sertoğlu, ligde toplanan puanların bölünmeden gruba taşınacağını söyledi.

Çift devreli, deplasmanlı uygulanacak Şampiyonluk Grubunda takımların 6 maç sonunda sıralaması belirlenmiş olacak.

Süper Lig'de play outta mücadele edecek takımlar da gelecek sezondan itibaren ligdeki puanlarını bölünmeden taşıyarak, çift devreli, deplasmanlı maçlar sonunda ligde tutunmaya çalışacaklar.