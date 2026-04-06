AKSA SÜPER LİG 25. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 25. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken şampiyonluk yarışı soluk soluğa devam ediyor.

Haftaya lider giren Cihangir evinde hata yapmayarak Yenicami’yi mağlup etti ve haftayı lider olarak tamamladı. Liderin takipçileri C.B Gençlik Gücü, Mormenekşe deplasmanından rahat bir galibiyetle evine dönerken, Doğan Türk Birliği ikinci devrede bulduğu gollerle Esentepe’yi mağlup ederek zirve takiplerini sürdürdüler.

İkinci devreye iyi başlayarak oynadığı 9 maçı kaybetmeyen Mağusa T. Gücü ilk mağlubiyetini Mesarya karşısında alarak ilk 3 şansını azalttı. Mesarya ise play-out hattından kurtulma adına önemli bir galibiyet elde etti.

Sezonun istikrarsız takımlarında Dumlupınar konuk olduğu Karşıyaka deplasmanından mağlubiyetle ayrılırken, Karşıyaka’nın yükselişi devam etti ve 8. sıraya yerleşti. Bir diğer istikrarsız takım Çetinkaya ise konuk ettiği ligin dibine demir atan Yeniboğaziçi’nin son 15 dakikada bulduğu gollerle mağlup etti.

Orta sıraların bir diğer ekibi A. Yeşilova ise konuk ettiği Lefke’yi yenmeyi başararak iyice rahatladı. Lefke ise play-out korkusunu yaşamaya devam etti.

Ligin ikinci devresinde istediği çıkış yakalayamayan K.Kaymaklı konuk ettiği düşme potasındaki Gönyeli karşısında 1 puanı son anlarda bulduğu golle kopararak play-out hattından bişr adım daha uzaklaştı. Gönyeli ise galibiyet hasretini dindiremedi.

Bu hafta oynanan 8 maçın 5 maçını ev sahibi takımlar, 2 maçı da deplasman takımları kazandı. Bu hafta bir maç beraberlikle tamamlandı.

Süper Ligini 25. haftasında fileler 23 kez havalanırken, maç başına düşen gol ortalaması 3’e yaklaştı. 23 golün 11’i yerli futbolculardan gelirken, 12 golü ise yabancı oyuncular attı.

Gol krallığı yarışında zirvede olan Cihangir’den Ndong Meye bu hafta da 2 gol atarak gol sayısını 24 yaparken, onu takip eden Papa Demba 19, Babacar Diop ise 18 golde kaldılar.

25. Haftada hakemler 2 kez penaltı düdüğü çalarken, 1 de kırmızı kart gösterdi. 35 tane de sarı kartın gösterildiği hafta tek kartsız maç Karşıyaka ile Dumlupınar arasındaki maç oldu.

Haftanın Takımı: Mesarya

Mesarya takımı için play-out hattından kurtulma adına MTG deplasmanından aldığı üç puanla umutlarını artırırken, ikinci devredeki yükselişini sürdürdü.

Haftanın Futbolcusu Semih Ünaldı (C.B. Gençlik Gücü)

C. B Gençlik Gücü’nün konuk olduğu zorlu Mormenekşe deplasmanında hem attığı 2 güzel gol hem de maç boyunca orta alanda sergilediği güzel futbolla taraftarlarından alkış alan Semih Ünaldı haftanın futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Direktörü: Abbas Osum (Çetinkaya)

Ligde rahat bir konumda olan takımı Çetinkaya’nın oyuna motive olması için ikinci devrede yerinde değişiklikler yaparak Yeniboğaziçi karşısında maçı almasını bildi

Haftanın Hakemi: Turgay Misk (A. Yeşilova-Lefke)

Haftanın önemli maçlarından olan A. Yeşilova – Lefke maçında iyi bir yönetim sergilen Turgay Misk, maç boyunca pozisyonlara yakın olarak yerinde düdükler çalarken, yardımcılarıyla uyumlu iyi bir maç çıkardı

Haftanın Kare Ası

Kemal Bağbal (C. B Gençlik Gücü), Yusuf Kondoz (Çetinkaya), Mahfouz Kande (Karşıyaka), Joseph Okori (A Yeşilova)

Haftanın Onbiri:

Ercan (Mesarya), Uğur(Cihangir), Ünal (GG), Ertan (Mesarya), Mustafa Salk(DTB), Mouhammed Mbaye(Karşıyaka), Yakup(Cihangir), Mustafa Kemal(GG), Mert(A. Yeşilova), Ndong Meye (Cihangir), Amara Fofana(GG)

Aksa Süper Lig 25. Hafta sonuçları

Çetinkaya – Yeniboğaziçi : 2 – 1

Mağusa T. Gücü – Mesarya: 0 – 2

Doğan T. Birliği – Esentepe: 3 – 1

K. Kaymaklı – Gönyeli: 1 – 1

Cihangir – Yenicami: 2 – 0

Mormenekşe – C. B. Gençlik Gücü: 0 – 4

A. Yeşilova – Lefke: 2 – 1

Karşıyaka – Dumlupınar: 2 – 1

Aksa Süper Lig 26. Hafta programı

C. B Gençlik Gücü – Cihangir

Yenicami – Karşıyaka

Lefke – Mağusa Türk Gücü

Yeniboğaziçi – K.Kaymaklı

Esentepe – Gönyeli

Doğan Türk Birliği – Mormenekşe

Dumlupınar – A. Yeşilova

Mesarya - Çetinkaya

AKSA Süper Lig Puan Tablosu