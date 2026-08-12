Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediye ana sponsorluğunda hazırlanan belgesel, Baykal Tüneli’nin tarihini, mimari özelliklerini, inşa ile onarım süreçlerini ve taşıdığı insani değerini konu alıyor.

Proje kapsamında dönemin tanıklıkları da kayıt altına alınarak, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ile ARUCAD Üniversitesi Rektörü Asım Vehbi’nin yanı sıra Sultan Kıraner, Vural Denizhan, Ahmet Sevinç, Osman Saner, Mehmet Ersan Akbay, Gözkamaş Ergüneş ve Fikret Şenal’ın anlatılarına yer verildi.

Belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Aytekin İşman, uygulayıcı yapımcılığını Mustafa Öztunç üstlendi. Görüntü yönetmenliğini İsmail Kurtuldu’nun, röportajları Erdal Hoş’un yürüttüğü çalışmanın, kurgu ve montajını Burhan Akyüz, kamera çekimlerini ise Yusuf Uzun gerçekleştirdi. Proje ekibinde Tülen Saner, Mehmet Çağlar, Behçet Öznaçar, İbrahim Dalkılıç ve Başak Eser yer aldı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun önerisi, mimar Osman Saner’in projelendirmesi ve Baykal bölgesindeki mücahitlerin katkılarıyla büyük bir gizlilik içerisinde inşa edilen tünel, 1967 yılında tamamlandı. Yaklaşık 65 metre uzunluğunda ve 5 metre derinliğindeki yapı, Baykal Mahallesi’ni surların dış hendeğine bağlayan bir güvenlik ve tahliye hattı olarak tasarlandı.

Tünel, en hayati görevini 20 Temmuz 1974’te üstlendi. Kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da aralarında bulunduğu binin üzerinde Kıbrıslı Türk, tünel aracılığıyla Suriçi’ne geçerek güvenli bölgeye ulaştı. Böylece Baykal Tüneli, Mağusa halkının varoluş mücadelesinin ve dayanışma ruhunun simgelerinden biri haline geldi.

Gazimağusa Belediyesi’nin ana sponsorluğunda yürütülen projeye Sakarya Üniversitesi, ARUCAD Üniversitesi ve Arkın Palm Beach Hotel de destek verdi.