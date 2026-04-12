Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Serdarlı Muhtarlığı ve Ser- Sad Derneği iş birliğinde düzenlenen "11. Serdarlı Sestaları Bahar Şenliği", zengin programıyla kapılarını ziyaretçilerine açıyor.



Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, bölgenin kültürel mirasını yaşatmak ve baharın gelişini halkla birlikte kutlamak amacıyla düzenlenen geleneksel “Serdarlı Sestaları Bahar Şenliği”nin 11’incisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da Serdarlı Ecevit Caddesi’nde başlayacak olan şenlik, tüm gün sürecek etkinliklerle panayır havasında geçecek.



Şenlik kapsamında; farklı yaş gruplarından halk dansları ekiplerinin folklor gösterileri, Zumba Kids dans performansları ve koro konserleri yer alacak. Günün finalinde ise sevilen sanatçı Arda Gündüz, şarkılarıyla şenlik coşkusunu zirveye taşıyacak.



Çocuklar için gün boyu ücretsiz yüz boyama ve uçurtma etkinlikleri düzenlenerek onlara unutulmaz bir gün yaşatılacak. Ayrıca bölgenin manevi değerlerinden biri olan Durmuş Dede Türbesi, şenlik süresince tüm halkın ziyaretine açık tutulacak.



Belediye Başkanı Halil Kasım etkinliğe dair yaptığı açıklamada; bölge kültürünü temsil eden "sesta" sanatının tanıtılması ve toplumsal bağların güçlendirilmesi hedeflenen bu özel güne tüm halkı davet etti.

Program akışı şöyle:

10:00: Açılış

10:15: Folklor gösterileri, konuşmalar ve plaket takdimi

12:00: Minikler halk dansları gösterisi

12:30: Zumba Kids - Zehra Kulle Dans Gösterisi

14:30: Gönendere Kültür ve Sanat Derneği Masterler gösterisi

16:00: SER-SAD Türk Müziği Korosu Konseri

17:30: Arda Gündüz Konseri