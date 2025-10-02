Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Senyör sporcuları Avrupa Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonasında mücadele ediyor. Hollanda’nın Assen kentinde 30 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Bilardo Şampiyonasına 45+ Senyörler kategorisinde 78 sporcu, 55+ Senyörler kategorisinde ise 39 sporcu katılarak şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun Senyör sporcularının da katıldığı Avrupa Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası 14+1, 8 top, 9 top, 10 top disiplinleri ve takımsalda Avrupa’nın en iyi bilardocuları yer alıyor.

14+1 TAMAMLANDI

Hollanda’nın Assen kentinde düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonasında Straight Pool (14+1) ile müsabakalarında mücadele eden Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu sporcuları Hüseyin Borankan, Onuç Altur, Emir Ahmet Konuklu, Rüstem Aygünlü, Hasan Soyalp, Mücahit Çelik Ağ ve Orçun Altur ilk branşta rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Sporcularımızdan Onuç Altur 9.uncu, Rüstem Aygünlü ise 17.nci sırada 14+1 kategorisini tamamladılar.

10 TOP DİSİPLİNİ BAŞLADI

Hollanda’nın Assen kentinde düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonasında 10 Top branşında mücadeleler start aldı. Organizasyon boyunca bilardo severler, şampiyonanın en önemli karşılaşmalarını canlı izleyebilecek. 1. ve 2. masalardaki maçlar, YouTube’daki Pro Billiard TV kanalından naklen yayınlanıyor. Şampiyonaya dair tüm sonuçlar, canlı skorlar ve kura çekimlerine ise epbf.com adresinden ulaşılabiliyor.