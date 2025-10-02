Lefkoşa Darts Birliği’nin (LDB) organize ettiği, 2. Geleneksel Rahme Erden darts turnuvası Yenicami lokalinde gerçekleşti. Organize edilen darts turnuva saygı duruşu ile başlarken gece de Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı yaptığı açılış konuşmada tüm aileye rahmet dilerken organize edilen turnuvanın centilmence geçmesi dileğinde bulundu. Organize edilen turnuvada Tony Stone şampiyon olurken, Dino Wyhatt ikinci, Murat Çınaroğlu üçüncü, Tan Ersözer dördüncü oldu. Turnuvanın enlerinde en yüksek sayı atan 180 ile Tamer Kaya olurken, en az darts’ta bitiren 13 ok ile Tony Stone, en yüksek sayıdan bitiren 96 sayı ile Tan Ersözer oldu. Gece sonunda ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini, Rahme Erden’in torunu Emre Karakulak Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı ve kadın temsilci Ebru Kösemihal taktim etti.