Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmenler dostluk maçında bir araya gelecek.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Rum İlkokul Öğretmenler Sendikası (POED) yarın akşam saat 18.30’da Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda dostluk maçı yapacak.

KTÖS Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri Onur Bütüner yazılı açıklamasında, Kıbrıs’ta barış, karşılıklı anlayış ve iki toplumlu iş birliğini güçlendirme çabalarına katkı koymak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendiğini, öğretmenler üzerinden topluma güçlü bir mesaj vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Bütüner, “Barış mümkündür, birlikte yaşamak mümkündür ve ortak gelecek için dayanışma şarttır” dedi.