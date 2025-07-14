Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıslı Türk gazeteci Şener Levent’le ilgili olarak AB kurumlarına mektuplar gönderdiği haber verildi.

Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler (Güney) Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi başkanlarına mektuplar göndererek, Kıbrıslı Türk gazeteci Şener Levent’in Türkiye tarafından kovuşturulmasına dair yoğun endişe dile getirdiğini yazdı.

Gazete KİPE’nin “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Hristodulidis’in bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10’uncu maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün açık bir ihlalini oluşturduğunu aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumundaki bağımsız sesleri susturmaya yönelik daha geniş bir kampanyanın parçası olduğu iddiasında bulunduğunu da iletti.

Gazete “aynı bilgilere” dayanarak Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un da benzer mektuplar gönderdiğini ekledi.