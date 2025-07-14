Baf’ta, 80 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un 75 yaşındaki köylüsünü ateşli silahla vurarak öldürdüğü haber verildi.

Rum polisinin olay yüzünden alarma geçtiğini haber veren “Kathimerini.com.cy” haber sitesi, elde edinilen ilk bilgilere göre 80 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un 75 yaşındaki köylüsünü ateşli silahla vurarak, ölümcül şekilde yaralanmasına yol açtığını yazdı.

75 yaşındaki şahsın bu sabah 10 sıralarında Baf havalimanına giden bir yol üzerindeki hendekte ölü bulunduğunu ve adamın muhtemelen ateşli silahtan kaynaklanan yaraları olduğu kaydedilirken, olayın faili olduğu iddia edilen 80 yaşındaki erkek şahsın, soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.