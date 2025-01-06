Kıbrıslı Türk Milli Boksör 'Demir Yumruk' lakaplı Metin Turunç, 24 Ocak 2025'te İstanbul'da unutulmaz bir profesyonel boks gecesine çıkacak! Green Park Otel'de gerçekleşecek bu dev organizasyon, boks tutkunlarını bir araya getirecek. Canlı yayınla ekranlara taşınacak olan etkinlikte heyecan dolu anlar yaşanacak.

Metin Turunç, Tayland'da yapılacak Pasifik Asya Ünvanı maçı öncesinde ringe çıkarak boks severlere şölen tadında bir gece yaşatacak. Bu önemli müsabaka, Turunç'un kariyerindeki bir sonraki kritik adım olarak dikkat çekiyor.

Boks camiasından önemli isimlerin de katılacağı organizasyonda, Metin Turunç'un etkileyici performansı ve sınır tanımayan azmi görsel bir şölen sunacak. Metin Turunç, yaptığı açıklamada, “Tayland’daki büyük maç öncesi, İstanbul’daki müsabakayı, spor tutkunları, ekran başında bu unutulmaz anlara tanıklık etmek için takvimlerine not düşmeliler. İstanbul ve Tayland’da da Kıbrıs Türkü’nün gücünü göstereceğim” dedi.