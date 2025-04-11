Hamitköy Camii imamı İbrahim Damar, kişisel sosyal medya üzerinden yaptığı ve büyük tepki çeken paylaşım sonrası görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.

Damar, Kıbrıs Türk Ortaöğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yönetimine yönelik tehdit içeren ifadeler kullanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından Damar hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı duyuruldu.

Damar paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim dinime hakaret eden, devleti bile okula sokmayan bu zihniyeti öldüğü vakit ben de camiye sokmayacağım. Selasını vermeyeceğim. Cenaze namazını kıldırmayacağım. Açıkça söylüyorum, başörtüsüne karşı gelen kafirdir. Kafirin cenaze namazı kılınmaz"