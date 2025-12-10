Dere taşkını nedeniyle Gönyeli Belediye Bulvarı’nın bir kısmı ile Ortaköy'de Hastane Çemberi ile Etik ve Başkent Hastanesi yolu sular altında kaldı, bölgedeki bazı güzergahlar trafik akışına kapatıldı. Ekipler, gece boyunca bölgede çalışmalarını sürdürdü.

- Harmancı: “Yaşanabilecek süreçleri takip etmeye devam edeceğiz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, kentte gece boyunca süren çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Zor bir gecenin sabahından, tüm emekçilerimiz adına herkese günaydın. Sabahı umutla karşıladık.” ifadelerini kullanan Harmancı, dün gece üç kritik noktada ekiplerin yoğun çaba harcadığını belirtti.

Harmancı, kentte tek kapalı olan yolun Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nin (Hastane çemberi – Ortaköy trafik ışıkları arası” olduğunu belirtti.

Yolun gerekli temizliğin sağlanmasından sonra açılabilecek noktada olduğunu dile getiren Harmancı, meteorolojik gelişmelere paralel olarak yaşanabilecek süreçleri takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.