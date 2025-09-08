Girne Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekibi, 13 Şubat Caddesi üzerinde şüpheli gördüğü bir takside arama gerçekleştirdi. Takside gerçekleştirilen aramada konsol bölümünde 1 gram kokain, cam pipet ve 2 adet kaşık ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Taksi şoförü Ahmet İshimbetov ve Akın Toprak suçüstü tutuklandı. Yapılan sorgulamada zanlılar birer gönüllü ifade verirken, tutukluluk talebi ile önceki gün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

Mahkemede ifade veren polis memuru, zanlıların önceki gün tutuklandıklarını söyledi. Olayla bağlantılı bir kişinin daha arandığını kaydeden Zor, uyuşturucu maddenin analiz için laboratuvara gönderileceğini cep telefonlarında bulunan yazışmaların inceleneceğini söyledi. Söz hakkı alan zanlı Akın Toprak Türkiye’de asker olduğunu ve yanında çok sayıda arkadaşının şehit olduğunu ifade ederek, “unutmak için içiyorum” dedi. Mahkeme polisin soruşturmasını tamamlayabilmesi için zanlıların 3’er gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.