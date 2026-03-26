KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek Suçundan tutuklanan Hasan Hüseyin Teksin dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 21 Mart 2026 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis ekibince yapılan devriye esnasında şüpheli görülen Hasan Hüseyin Teksin’in yapılan muhaceret kontrolünde 11.04.2025 tarihinden itibaren 312 gündür KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının 22 Mart tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde

İçişleri Bakanlığından ifade temin edildiğini, ayrıca ihraç yazısı yazıldığını ancak henüz cevap alınmadığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Cezaya düştüm biliyorum ama bir şans daha istiyorum” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.