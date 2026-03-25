Güvercinlik köyünde meydana gelen feci kazada, traktörün devrilmesi sonucu Çayönü köyü sakini karı koca yaşamını yitirdi.
Kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
68 yaşındaki Süleyman Arcanlı, yönetimindeki AG 193 plakalı traktörle Güvercinlik-Çayönü Anayolu'nun güney kısmında bulunan ağıl yolunda
seyrettiği sırada yolun dere yatağının geçerken, traktörün sol arka tekerinin dere yatağına kayması sonucu kontrolü kaybederek iki metre derinlikteki dere yatağına düşerek takla attı.
Kaza sonucu traktör sürücüsü Süleyman Arcanlı ile traktörde bulunan eşi 66 yaşındaki Suzan Arcanlı kaza yerinde yaşamlarını yitirdi.