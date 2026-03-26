Girne’de önceki akşam bir otelin restoranında yaşananlar görenleri hayretler içinde bıraktı.

29 yaşındaki zanlı Duygu Aktaş, alkol tesiri altında aynı restoranda müşteri olarak bulunan isminin baş harfleri S.K., isimli kadının saçlarını çektikten sonra, Z.K. isimli kadına saldıran Aktaş, yüksek sesle bağırarak rahatsızlık verdiği gerekçesi ile olay yerine çağrılan polisler tarafından tutuklandı.

Aynı akşam Girne Polis Müdürlüğüne sevk edilen zanlı Duygu Aktaş, Adli Şube önünde bağırıp çağırarak ortalığı birbirine kattı.

Karakol hücresine yerleştirilmeye çalışan zanlı, kadın polisi göğsünden tutarak tırnakları ile zarar verirken, ayakları ile tekme atarak darp etti.

Yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye 8 Şubat tarihinde ön izinle giren zanlı Duygu Aktaş’ın 11 Mart tarihinden bu yana ülkede ‘İkamet izinsiz’ kaldığı tespit edildi.

Zanlı Aktaş, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

DÜZCE: SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ YÜKSEK

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı Duygu Aktaş’ın ‘Darp, kavga, rahatsızlık, sarhoşluk, uygunsuz tavır hareket, polisi darp, görevinden men etme’ suçlarından tutuklandığını söyledi. Zanlının hakkında getirilen suçlamalara “kabul etmiyorum” yanıtını verdiğini ifade eden polis, 29 yaşında olan zanlının adada yasal statüsü olmadığını belirtti. Zanlı Aktaş’ın aynı gün içinde birden fazla ve birbirini takip eden suçları peş peşe işlediğine dikkati çeken polis, zanlının suç işleme eğiliminin yüksek olduğunu ve kontrolsüz davranışlar sergilediğini serbest kalması halinde aynı suçları işleyeceğine dikkati çekti. Zanlının agresif ve saldırgan tutumlarının dikkate alındığında, kamu güvenliği açısından ciddi tehlike arz ettiğine dikkati çeken polis, Aktaş’ın davaları görüşülünceye kadar 30 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Mine Gündüz, işlenen suçların ciddiyetine dikkati çekerek zanlının peş peşe suçlar işlediğini ülkede ikamet izinsiz olduğunu belirterek davaları görüşülünceye kadar 30 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu cezaevine gönderilmesine emir verdi.