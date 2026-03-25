KKTC’de, 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı'nın, muhasebecisi ve "kara kutusu" olarak bilinen Cemil Önal, Türkiye'ye iade davası devam ettiği süreçte Hollanda'nın Rijswijk kentinde silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Önal'ın öldürülmesine ilişkin Hollanda yetkili mercileri tarafından yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.

Cemil Önal cinayetiyle ilişkili olduğu değerlendirilen 34 yaşındaki bir Türk Fransa'da gözaltına alındı. Fransız emniyet yetkilileri, soruşturmanın devam ediyor olması gerekçesiyle şüphelinin kimliğini henüz açıklamadı.

Gözaltına alınan şüphelinin, Fransa'dan Hollanda'ya iadesi için sürecin başlatıldığı belirtildi.

Hollanda savcılığı, yakalanan şüphelinin, 1 Mayıs 2025’te otel restoranının açık terasında oturan Önal’a ateş açan kişi olduğunu değerlendiriyor.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin, olayda yer aldığı düşünülen ikinci bir kişiyle birlikte izini kaybettirdiği belirtiliyor.

FRANSA'DA YASA DIŞI SİLAH BULUNDURMA SUÇUNDAN TUTUKLUYDU

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Önal'ın cinayetinin faili olduğu değerlendirilen 34 yaşındaki Türk, Fransa’da yasadışı silah bulundurma suçlamasıyla tutuklu bulunuyordu.

Şahıs hakkında Hollanda makamlarınca Avrupa tutuklama emri çıkarıldığı ve Hollanda’ya iade edilmesi için süreç başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Kasım ayında Almanya’da 47 yaşındaki bir kişi de Önal'ın cinayetiyle bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alınmış ve ocak ayında Hollanda’ya iade edilmişti.

Bu kişinin cinayetteki rolü henüz netlik kazanmazken, olay yerinde görülen ikinci şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

CEMİL ÖNAL CİNAYETİ

Kıbrıs'ta işlenen iki cinayetin şüphelisi olarak bulunan Cemil Önal, 2025'te Hollanda’nın Rijswijk kentinde bir restoranda silahlı saldırı sonucunda öldürüldü.

Türkiye'de soruşturmayı yürüten savcılık, Cemil Önal'ın; Falyalı ile şoförünün öldürüldüğü silahlı saldırının planlayıcısı olduğunu değerlendiriyor.

HOLLANDA'DA YETKİLİLERE ÖLDÜRÜLECEĞİNİ BİLDİRMİŞ

İddiaya göre Cemil Önal, ölümünden önce Hollanda savcılığına defalarca kez öldürülme riski altında olduğunu söyledi.

Önal, ölmeden önce Bugün Kıbrıs'a verdiği son röportajında Türkiye ve Kıbrıs’taki siyasi çevrelerin yasa dışı bahis gelirlerinden pay aldığını iddia etmiş ve bu iddiaları nedeniyle Türkiye'ye iade edilmesi durumunda öldürüleceğini söylemişti.