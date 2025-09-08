Eski Enerji ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Erkan Okandan, KKTC’nin 2024 yılı sefalet endeksinde dünyada 9. sıraya yerleştiğini açıkladı. Okandan, sosyal medya paylaşımında ünlü ekonomist Steve Hanke’nin sefalet endeksinin hesaplama yöntemini hatırlattı:

Endeks hesaplaması:

(İşsizlik %’si x 2 + Enflasyon + Kredi faiz oranı) – Reel GSYİH

Okandan, KKTC’nin 2024 verilerini ise şöyle verdi: İşsizlik %4,9, enflasyon %53,29, kredi faiz oranı %47,5 ve reel GSYİH %3,2. Kredi faiz oranının serbest piyasada %50’nin üzerinde olabileceğini belirten Okandan, bu nedenle KKTC’nin sefalet endeksinin 110 puanın üzerinde olduğunu vurguladı.

Hanke’nin 2024 sefalet endeksinde ilk 10 ülke ve gerekçeleri ise şöyle sıralandı:

Venezuela – Hiper enflasyon

Sudan – Hiper enflasyon, iç savaş

Arjantin – Döviz krizi, yüksek faiz

Suriye – Savaş, ekonomik çöküş

Yemen – İnsani kriz, düşük büyüme

Türkiye – Yüksek enflasyon, yüksek faiz

Zimbabve – Kronik enflasyon, düşük büyüme

Lübnan – Bankacılık krizi, yüksek işsizlik

KKTC – İşsizlik, yüksek enflasyon ve faiz, düşük büyüme (KKTC, Okandan'ın eklemesi)

Malavi – Düşük büyüme, yüksek faiz

Okandan, paylaşımında 6 yıldır istikrarlı bir şekilde ülkeyi yönettiklerini belirten yetkililere seslenerek, “Nasıl başardınız da KKTC’yi bu listeye soktunuz?” ifadelerini kullandı. Ülkenin ekonomik verilerinin ortada olduğunu, asıl önemli olanın ise siyasi irade ve kararlılıkla gerekli adımların atılması olduğunu kaydetti.