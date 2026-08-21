Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nda meydana gelen ağır yaralanmayla sonuçlanan kazayla ilgili tutuklanan Özkan Uslu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Ali Kirik olayla ilgili bulguları aktardı. Yıldırım, zanlının 14.08.2026 tarihinde, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nda meydana gelen ağır yaralanmayla sonuçlanan kazadan methalder olduğunu söyledi. Polis, 14.08.2026 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nun 7-8 kilometreleri arasında, yönetimindeki MC 018 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan gece kulüpleri bölgesindeki çembere geldiği sırada, o esnada çember içerisinde ters şeritten kuzey istikametine doğru kullanımındaki elektrikli scooter ile dikkatsizce anayolu geçmeye çalışan Atamurat Sherıpov’a çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan scooter sürücüsü Atamurat Sherıpov’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığını kaydetti. Yürütülen soruşturma kapsamında MC 018 plakalı araç sürücüsü Özkan Uslu’nun tutuklandığını, iki kez mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını kaydeden polis, sürücünün kaburga kırıkları ve iç kanama nedeniyle entübe edildiğini, hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Polis, kazayla ilgili 5 noktayı gören kamera görüntüleri tespit edildiğin, bu görüntülerin inceleneceğini kaydetti. Polis, tahkikatın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.