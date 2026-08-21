Gazimağusa’da önceki gün saat 15.30 sıralarında, bir marketin ön kısmında, park halinde bulunan bir şahsa ait çalışır durumdaki araç, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından mal sahibinden izinsiz olarak alınıp kullanıldı ve araç içerisinde muhafaza edilen 40 bin TL nakit para çalındı.

Olay polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 61 yaşındaki isminin baş harfleri Ö.A. Güzelyurt'ta tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı dün Gazimağusa'da mahkemeye çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre zanlı, Gazimağusa'da bir market önünde bulunan aracı ve araç içerisinde bulunan 40 bin TL'yi çalmakla suçlanıyor.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlının, çalındığı belirtilen araçla birlikte Güzelyurt'ta tespit edilerek yakalandığı belirtildi.

Polis, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Mahkeme, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla Ö.A.'nın 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.