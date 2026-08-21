Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kendisine verilen ilacı beğenmeyerek taşkınlık yapan isminin baş harfleri N.K.Ö., kendisini uyaran kadın polisi tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye olayla ilgili bulguları polis memuru Ozan Çelik aktardı.

Polis, zanlı N.K.Ö.’nün, dün sabah 03.00 raddelerinde, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, kendisine verilen ilacı beğenmediği gerekçesiyle, bağırıp çağırıp, elini gelişi güzel sallayarak uygunsuz hal ve hareketlerde bulunduktan sonra, kendisini uyaran kadın polisi tehdit ettiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını aktaran polis, birçok sabıkası bulunan zanlının, cezaevine gönderilmesini talep etti. Yargıç Evren Mürsel, zanlının, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.