Lefkoşa'da meydana gelen "Ciddi Darp ve Darp" suçlarından tutuklanan 23 yaşındaki Shanur Nurullayev dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 16 Ağustos 2026 tarihinde saat 16:00 raddelerinde ikametgahının yatak odası içerisinde, annesinin doğum gününe gittiği gerekçesi ile sevgilisi Lefkoşa'da sakin 19 yaşındaki A.T.’yi sağ koluna sol eli ile iki kez yumruk atmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 17 Ağustos 2026 tarihinde saat 17:30 raddelerinde aynı adresteki ikametgahının yatak odası içerisinde, ablası ile konuştuğu gerekçesi ile sevgilisine sol eli ile bir kez gözüne vurup yine eli ile sol bacağına vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.

Polis, her iki olayın da polisin bilgisine 19 Ağustos 2026 tarihinde geldiğini, aynı gün müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek muayene edilmesi edildiğini, akabinde temin edilen doktor raporunda müştekinin sol göz bölgesi alt bölümünde mor alan ve sol göz dış yüzeyde kanlı görünüm olduğu öğrenildiğini açıkladı. Polis, zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının, Türkmen Vatandaşı olup, KKTC'de aile ikamet izniyle bulunduğunu ve aleyhine okunan davaları kabul ettiğini söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 340 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.