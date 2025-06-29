Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi'nde final yolu çeyrek final rövanş maçları dün oynandı.
Oynanan maçlar sonucunda ilk maçlarını kazanan Çetinkaya, Gönyeli, Dumlupınar ve Mağusa Türk Gücü takımları ikinci maçlarını da kazanarak yarı finale kalan 4 takım oldular.
Bu sonuçlardan sonra Çetinkaya-Mağusa Türk Gücü ve Gönyeli-Dumlupınar yarı finalde eşleştiler.
Saydam U14 Ligi Çeyrek Final 2.Maç sonuçları
Türk Ocağı-Çetinkaya: 0 – 4
Doğan Türk Birliği-Gönyeli: 0 – 1
Baf Ülkü Yurdu-Dumlupınar: 1 – 3
Lefke-Mağusa Türk Gücü: 2 – 4