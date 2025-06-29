Ülke genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz sürüyor.

Havalar ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının sayısında ciddi bir artış var. Sadece Cuma ve Cumartesi günleri 150 orman yangını çıktı.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürütülen soruşturmalar kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tunç, "Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, bin 81 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır." dedi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, Manisa Akhisar'daki yangının şiddetli rüzgar sebebiyle yeniden başladığını açıkladı.

Yumaklı, şunları söyledi:

Bugün 77 yangın oldu. 53'ü orman dışındaydı. Bunlardan 9 tanesi büyüktü.

Bunlardan; Akhisar, İzmir Kuyucak ve İzmir Doğanbey devam ediyor. Bu 3 yangın da ciddi. Diğerlerini yoğun çabayla kontrole altına alındı.



Doğanbey ve Kuyucak'ta meteorolojik veriler gece boyu 40-50 km rüzgarın eseceğini gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Yerleşim yerleri var. 4 köy, 2 mahalle boşaltılmıştı. Gerekirse risk almayacağız. Koordineli halde onları da boşaltacağız."

İZMİR

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.



Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar durdu.

TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangınının etkili olduğu bölgeye takviye olarak 12 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Öte yandan, ilk etapta kalkış yapamayan helikopterlerden 2'sinin rüzgarın etkisinin hafiflemesiyle havalanıp, alevlere müdahale etmeye başladığı bildirildi.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

Alevler, yerleşim yerlerine kadar girdi. Alevler Seferihisar'ın Yeni Orhanlı Mahallesi ile Ürkmez mevkindeki Cumhuriyet ve Atatürk mahallerine kadar ulaştı.

Mahallede alevlerin sıçradığı 3 ev zarar gördü. Vatandaşlar evlerini tahliye edip bölgeden uzaklaşmaya başladı.

Gaziemir ilçesindeki yangında ise alevler Beyazevler mevkiine kadar ulaştı.

"HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE HELİKOPTERLER TEDBİREN DEVRE DIŞI"

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasında çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yangına ilk müdahalenin saat 13.12 itibarıyla yapıldığını belirten Vali Elban, "İlimiz genelinde orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. Menderes'teki yangına 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer aracı ve itfaiye, 112 Acil Sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin de aralarında bulunduğu 678 personel ile müdahale edilmektedir" dedi.



Vali Elban, açıklamasının devamında olumsuz hava koşulları ve bölgede etkili olan fırtına nedeniyle helikopterlerin tedbiren devre dışı bırakıldığını belirtti ve şöyle devam etti:

"Müdahaleler hava araçları açısından yalnızca uçaklarla sürdürülmektedir. Tüm kurumlarımızın üstün gayreti ve koordinasyonuyla, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu zorlu süreçte en büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızı özellikle bu sıcak ve rüzgarlı günlerde orman yangınları konusunda azami dikkat ve hassasiyet göstermeye davet ediyorum."

GAZİEMİR

Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, bir helikopter, 3 arazöz ve bir su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

YANGIN GALERİCİLER SİTESİNE SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı.

Yangını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine sıçramaması için çaba harcıyor.

Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden çıkarmaya çalışıyor. Emniyet ekipleri de TOMA'larla yangına müdahale ediyor.

Yangında çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangının olduğu bölgede otoyola çıkış yolları kapatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

MANİSA

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ikinci gününde devam etti.

Yangının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı; Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesine bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken vatandaşlar Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.

Gece boyunca karadan yürütülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla beraber hava desteği de sağlandı.

Yangını kontrol altına almak amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 10 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile bir çok kurum temsilcisiyle gönüllüler görev yapıyor.

Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Akşam saatlerinde Bakan Yumaklı, Manisa Akhisar'daki yangının şiddetli rüzgar sebebiyle yeniden başladığını açıkladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

BİLECİK

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı.

Orman yangınları nedeniyle Bilecik Valiliği bölgeye yakın olan yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. Alevlerin ulaştığı birçok köy ve mahallede yaşayanlar köylerinden hayvanlarını da alarak ayrıldı.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü Çiftlik köyünde alevlerin sıçradığı tarla ve otlar ise çalışmalara gönüllü olarak katılan derneklerce söndürüldü.

BİLECİK'İN ORMANLARI SİYAHA BÜRÜNDÜ

Köydeki 6 hanede yaşayanlar tahliye edildi.

Yumaklı, Bilecik-Sakarya'daki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Bilecik Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Gölpazarı ilçemizde orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde soğutma ve kontrol çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Öte yandan, Osmaneli ilçemizde meydana gelen yangın da kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

KÖY KÜL OLDU

Orman yangınlarının etkili olduğu Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyü ise alevlerin arasında kaldı. Ormandan sıçrayan alevlerin çıkardığı yangın kısa sürede tüm köyü sardı.

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Valilik kararıyla boşaltılan köyün girişindeki 2 ev dışındaki tüm evler alevlere teslim oldu. Henüz alevlerin söndürülmediği köyde evlerde bulunan eşyalar ve tüpler nedeniyle küçük patlamalar da meydana geldi.

OSMANİYE KADİRLİ

Sarıtanışmanlı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.



İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iki söndürme helikopteri, iki uçak ile arazözler sevk edildi.



Ekiplerin 3 saat süren havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 20 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

ANTALYA

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınlara, ilk etapta 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm ormanlık, 3 dönüm de orman dışı kırsal alan zarar gördü.

AYDIN DİDİM

Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangına 4 helikopter, 3 uçak ve 11 arazözle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.

EDİRNE

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin geniş bir alana yayılması üzerine bölgeye Edirne'nin yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'dan da takviye orman ekipleri sevk edildi.



Dün saat 12.30'da başlayan yangın bugün saat 10.30'da kontrol altına alındı. Ancak bölgede etkili olan rüzgar, zaman zaman yeniden alevlerin yükselmesine neden oluyor.



25 saattir bölgede bulunan ekiplerin teyakkuzdaki bekleyişi sürüyor.