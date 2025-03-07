Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı 15-16 Mart 2025 tarihinde başlıyor. 42 takımın mücadele edeceği Saydam U14 Ligi'nde fikstür çekimi yarın (07.03.2025 Cuma) saat 14.00'te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. 7 farklı grupta 6'şar takımın mücadele edeceği grup müsabakaları sonunda final yolu müsabakalarına geçilecek. 15-16 Mart 2025'te başlayacak ligin Temmuz ayı içerisinde sona ermesi hedefleniyor.

Grup karşılaşmalarını ilk 2 sırada tamamlayan 14 takım ile tüm grupların en iyi 2 grup üçüncüsü adını son 16 turuna yazdıracak. Grup liderleri ile en iyi grup ikincisi 2. Tur'da seri başı olarak organizasyona devam edecek.

Gruplar şöyle;

1.GRUP

Baf Ülkü Yurdu

Gayretköy SK

Lefke TSK

M. Hacıali Yılmazköy SK

Yalova SK

Zümrütköy SK

2. GRUP

Alsancak Yeşilova SK

Bellapais Tatlısu HOSK

Yenikent Perçinci SK

Lapta TBSK

T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK

Taşkınköy SK

3.GRUP

Çetinkaya TSK

Göçmenköy İYSK

Gönyeli SK

Küçük Kaymaklı TSK

Yenicami AK

Doğukent SK

4.GRUP

Doğan Türk Birliği

Düzkaya KOSK

Esentepe KKSK

Girne Halk Evi SK

Karaoğlanoğlu SK

Türk Ocağı Limasol SK

5.GRUP

Akdoğan SK

Balıkesir SK

Cihangir GSK

Gaziköy SK

Serveroğlu Geçitkale GSK

Vadili TÇBSK

6.GRUP

Mağusa Türk Gücü

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Türkmenköy ASK

Umay Group Tuzlaspor

Ünimar Maraş GSK

Yeniboğaziçi DSK

7.GRUP

1461 İskele Trabzonspor

Bafra SK

Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK

DND L. Gençler Birliği SK

Ergazi GSK

Northernland Dipkarpaz SK

MAÇ TARİHLERİ

1.HAFTA: 15-16 Mart 2025

SINAV HAFTASI ARASI (21-28 MART 2025)

2.HAFTA: 5-6 Nisan 2025

3.HAFTA: 12-13 Nisan 2025

4.HAFTA: 19-20 Nisan 2025

5.HAFTA: 26-27 Nisan 2025

6.HAFTA: 3-4 Nisan 2025

7.HAFTA: 10-11 Mayıs 2025

8.HAFTA: 17-18 Mayıs 2025

SINAV HAFTASI ARASI (27 MAYIS-4 HAZİRAN 2025)

9.HAFTA: 10-11-12 Haziran 2025 Salı-Çrş.-Prş.

10.HAFTA: 14-15 Haziran 2025