Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 22.haftanın açılış maçında Çetinkaya ile Doğan Türk Birliği takımları Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecekler.
Bu akşam saat 18.30'da başlayacak haftanın bu önemli maçında Osman Özpaşa düdük çalacak. Özpaşa'nın yardımcılıklarını Halil Erdem Canaloğlu ile Yusuf Atlar yaparken, dördüncü hakemlik görevini ise Ferhat Tuna yapacak.
Doğan T. Birliği takımının zirve yarışını sürdürmek iste
AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Doğan T.Birliği(Osman Özpaşa)
9 Mart 2025, Pazar
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Yenicami
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Gönyeli
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Esentepe
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-TH Dumlupınar
14.00 Cihangir Stadı Cihangir-CB G.Gücü
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Karşıyaka
AKSA 1.LİG
8 Mart 2025, Cumartesi
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-K.Kaymaklı
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-Mormenekşe
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Vadili
14.00 Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-Ü.Maraş
14.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı Çanakkale-S.Geçitkale
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-A.Kozanköy
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Lapta
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Yalova