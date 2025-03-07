Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 22.haftanın açılış maçında Çetinkaya ile Doğan Türk Birliği takımları Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecekler.

Bu akşam saat 18.30'da başlayacak haftanın bu önemli maçında Osman Özpaşa düdük çalacak. Özpaşa'nın yardımcılıklarını Halil Erdem Canaloğlu ile Yusuf Atlar yaparken, dördüncü hakemlik görevini ise Ferhat Tuna yapacak.

Doğan T. Birliği takımının zirve yarışını sürdürmek iste

AKSA SÜPER LİG

BUGÜN

18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Doğan T.Birliği(Osman Özpaşa)

9 Mart 2025, Pazar

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Yenicami

14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Gönyeli

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Esentepe

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-TH Dumlupınar

14.00 Cihangir Stadı Cihangir-CB G.Gücü

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Karşıyaka

AKSA 1.LİG

8 Mart 2025, Cumartesi

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-K.Kaymaklı

14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-Mormenekşe

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Vadili

14.00 Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-Ü.Maraş

14.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı Çanakkale-S.Geçitkale

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-A.Kozanköy

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Lapta

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Yalova