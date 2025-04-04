Aksa 1. lig Süleyman Göktaş Sezonunda Mormenekşe Cemal Balses Stadında Mormenekşe GBSK – Türk Ocağı Limasol SK takımları arasında oynan müsabakada olaylara karıştığı raporlardan tespit edilen Türk Ocağı Limasol SK’nın 104807 lisans numaralı futbolcusu Hasan Yanaroğlu ve Türk Ocağı Limasol SK’nın 114161 lisans numaralı futbolcusu Mahmut Fansa Disiplin Talimatının 45. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Hakem, gözlemci raporları ve maç görüntüleri Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Türk Ocağı Limasol SK oyuncuları 104807 lisans numaralı futbolcusu Hasan Yanaroğlu ve 114161 lisans numaralı futbolcusu Mahmut Fansa Kurulumuz huzurunda hazır bulunarak, avukatları Mustafa Şener tarafından temsil edilmiştir. İlgili futbolcular savunma olarak olayların Mormenekşe GBSK taraftarlarının saldırısı sonucu başladığını, olayları engellemek için, kendilerini ve arkadaşlarını korumak için müdahalede bulunduklarını ve herhangi birine zarar verme niyetiyle hareket etmediklerini söylemiştirler.

Maç görüntüleri incelendiği zaman Kurulumuza sevk edilen futbolcuların fiili hareketlerinin mevcut olduğu ve kavgaya karıştıkları sabit olup, bu yönde bulgu yapılır. Yapılan bulgu ışığında Türk Ocağı Limasol SK oyuncuları 104807 lisans numaralı futbolcusu Hasan Yanaroğlu ve 114161 lisans numaralı futbolcusu Mahmut Fansa’yı Disiplin Talimatının 45. Maddesinin 1. Fıkrasını ihlal ettiğine ve Türk Ocağı Limasol SK oyuncuları 104807lisans numaralı futbolcusu Hasan Yanaroğlu ve 114161 lisans numaralı futbolcusu Mahmut Fansa’nın 3 (üç)’er maç müsabakadan men edilmesine oy birliği ile karar verilir.

İncelenen maç görüntülerinde Kurulumuza sevk edilmemekle birlikte Türk Ocağı Limasol SK futbolcularından İlyas Barut ve kaleci antrenörü Ahmet Özkerimler’in yaşanan olaylar içerisinde yer aldığı tespit edilmiştir. Bu kişilere söz hakkı verilmeden bir ceza verilmesinin uygun olmayacağı cihetle meselenin KTFF Yönetim Kuruluna iletilmesini, konu şahıslar ile ilgili soruşturma başlatılmasını ve bu süre zarfında ilgili futbolcuların Disiplin Talimatının 77. Maddesi uyarınca idari tedbirli olmalarına oy birliği ile karar verilir.