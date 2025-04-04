Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 28-29 Mart 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.

KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-15/2024-2025 sayılı karar ile Kurula sevk edilen hususlar Kurul tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde kararlar verildi.

1) 22588 maç numarasıyla 29.03.2025 tarihinde Aksa 1. lig Süleyman Göktaş Sezonunda Mormenekşe Cemal Balses Stadında Mormenekşe GBSK – Türk Ocağı Limasol SK takımları arasında oynan müsabakada Mormenekşe GBSK’nın neden olduğu saha olayları sebebiyle Mormenekşe GBSK’nın Disiplin Talimatının 52. Maddesi uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Mormenekşe GBSK Kurulumuza yazılı savunma vererek karşı takım kalecisinin tahrik ve küfürlü söylemleri nedeniyle olayların meydana geldiğini, A takım teknik direktörü, kulüp yöneticileri ve takım kaptanlarının olayları yatıştırmak için elinden geleni yaptığını, Mormenekşe GBSK’nın olayları önlemek için tüm çabayı gösterdiğini, Mormenekşe GBSK futbolcularının hiçbirinin olaylara karışmadığını ve yaşanan olaylardan dolayı üzüntü ve rahatsızlık duymakta olduklarını iletmiştir.

Hakem, gözlemci raporları ve maç görüntüleri Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Maç görüntüleri incelendiği zaman Mormenekşe GBSK taraftarlarının saha olaylarına karıştığı, Mormenekşe GBSK taraftarların stadyum düzenini bozacak veya müsabaka güvenliğini ihlal edecek şekilde sahaya girdiği, Mormenekşe GBSK taraftarların saha içerisindeki ve çevresindeki Türk Ocağı Limasol SK oyuncularına fiili müdahalede bulundukları Kurulumuzca tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda Mormenekşe GBSK’nın Disiplin Talimatının 52. Maddesinin 1. Fıkrasını a, b ve g bentlerini ihlal ettiğine bulgu yaparak, yaşanan saha olaylarının vahameti de göz önünde bulundurularak Mormenekşe GSK’a Disiplin Talimatının 52. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca 2 (iki) müsabakada saha kapatma cezası verilmesine ve yine Mormenekşe GSK’a Disiplin Talimatının 52. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca 12,000.-TL para cezası verilmesine oy birliği ile karar veririz.

2) 22595 maç numarasıyla 29.03.2025 tarihinde Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nda Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadında Atoll Kozanköy SK – M. Hacıali Yılmazköy SK takımları arasında oynanan müsabakada Atoll Kozanköy SK’nın neden olduğu saha olayları sebebi ile Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Hakem, gözlemci raporları ve maç görüntüleri Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Yine Atoll Kozanköy Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından gönderilen yazılı savunma da dikkate alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda Atoll Kozanköy SK’nın Disiplin Talimatının 52. Maddesinin 1. Fıkrasını a bendini ihlal ettiğine bulgu yaparak, Atoll Kozanköy SK’nın Disiplin Talimatının 52. Maddesinin 10. Fıkrası uyarınca 8,000.-TL para cezası verilmesine oy birliği ile karar veririz.